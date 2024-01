Am 18. Jänner 2024 kollidierte ein unbekannter Fahrradfahrer mit einer 67-jährigen Fußgängerin. Der Fahrradfahrer hielt kurz an, setzte seine Fahrt anschließend jedoch fort. Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 16 Uhr wollte die Frau aus Graz in der Neutorgasse (Nr. 32) die Fahrbahn in östliche Richtung queren. Zeitgleich fuhr der unbekannte Radfahrer von Richtung Andreas-Hofer-Platz in der Neutorgasse in nördliche Richtung.

Die Frau hielt an, um den Unbekannten vorbeizulassen. Der Radfahrer wollte vermutlich hinter der Dame vorbeifahren. In weiterer Folge kam es zum Zusammenprall. Die Frau stürzte und verletzte sich. Nach kurzer Kontaktaufnahme setzte der Unbekannte seine Fahrt in nördliche Richtung fort.

Die Polizei sucht nun nach dem Fahrradfahrer. Zeugen des Vorfalles bzw. der Gesuchte werden ersucht, sich bei der Verkehrsinspektion 1 des Stadtpolizeikommandos Graz unter der Telefonnummer 059133/60 4110 zu melden.