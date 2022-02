Zeichen der Solidarität mit der Ukraine in Graz – Lichtermeer für Frieden

Nach Solidaritätskundgebungen gestern Nachmittag am Grazer Hauptplatz, versammelten sich gegen 19 Uhr wieder Menschen zu einem Lichtermeer vor dem Rathaus. Vor dem Erzherzog-Johann-Brunnen wurden Kerzen angezündet.

Ob das Wahrzeichen der Stadt – der Uhrturm, in den Farben der Ukraine in Blau-Gelb angestrahlt wurde, können wir aktuell nicht mit Bestimmtheit beurteilen. Dies wäre ein weithin sichtbare symbolträchtige Aussage seitens unserer Stadt.

Laut Alfred Strutzenberger vom Büro der Bürgermeisterin Elke Kahr, war es uns jedenfalls so angekündigt worden. Vielleicht liegt es auch nur an der Lichttechnik…

Jedenfalls erstrahlt der steirische Landhaushof in den Farben der Ukraine.

