Waldbrand am Buchkogel schnell gelöscht

Der Waldbrand am Buchkogel wurde gestern Montag kurz vor 16 Uhr von einem Spaziergänger bemerkt der unverzüglich die Feuerwehr verständigte. Das Feuer betraf rund 1000 Quadratmeter Waldfläche.

Die Berufsfeuerwehr Graz rückte mit 23 Mann und fünf Fahrzeugen aus und löschte den Brand in der Nähe vom Plabutschtunnel-Lüftungsturm in kürzester Zeit. Weitere Erhebungen werden in den nächsten Tagen erfolgen. Der unter dem Buchkogel verlaufende Plabutschtunnel war laut der Polizei zu keinem Zeitpunkt vom Brand betroffen.