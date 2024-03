Während L17-Ausbildungsfahrt: Radfahrerin von 16-jähriger Autolenkerin niedergestoßen

Gegen 12:10 Uhr fuhr gestern die 16-Jährige aus dem Bezirk Voitsberg im Rahmen einer L17-Ausbildungsfahrt in Begleitung ihrer Mutter in der Steyrergasse in Richtung Westen. Bei der Kreuzung mit der Münzgrabenstraße wolle sie nach links in diese abbiegen.

Zur selben Zeit fuhr eine 59-Jährige aus Graz mit ihrem Fahrrad in der Steyrergasse in entgegengesetzte Richtung und wollte diese Kreuzung geradeaus queren. Die 16-Jährige fuhr in Schrittgeschwindigkeit in die Kreuzung ein und gewährte einem entgegenkommenden Lkw die Vorfahrt.

Als sie danach den Abbiegevorgang fortsetzen wollte, dürfte sie die entgegenkommende Radfahrerin übersehen haben. Es kam zu einer Kollision, bei der die 59-Jährige zu Boden gestoßen und schwer verletzt wurde. Die Radfahrerin wurde vom Rettungsdienst in das LKH Graz eingeliefert.