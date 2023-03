Freitagvormittag kam es im Kreuzungsbereich Eggenberger Straße/Waagner-Biro-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin.

Der 35-jährige Autofahrer fuhr gegen 10.15 Uhr von der Köflacher Gasse in Richtung Kreuzungsbereich bzw. Waagner-Biro-Straße. Die 20-jährige Radfahrerin benützte, von der Waagner-Biro-Straße kommend die Radfahrerüberfahrt im Kreuzungsbereich und wollte diese in östliche Richtung überqueren. Dabei dürfte die Frau das Rotlicht an der Ampel missachtet haben. Es kam schließlich zur Kollision zwischen den beiden Unfallbeteiligten.

Die Rettung transportierte die Frau mit schweren Verletzungen in das UKH Graz. Sie musste stationär aufgenommen werden.