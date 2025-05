Unbegleitet, ohne Helm: 9-jähriger mit E-Scooter auf Schutzweg von Auto erfasst

Beim Überqueren eines Schutzweges wurde ein 9-jähriges Kind am 29. Mai 2025 von einem Pkw erfasst und leicht verletzt. Der Bub war unbegleitet und ohne Helm mit einem E-Scooter im Straßenverkehr unterwegs.

Gegen 14.30 Uhr fuhr ein 77-jähriger Grazer mit seinem Pkw alleine auf der Alten Poststraße in Richtung Süden. Zur selben Zeit war der Bub auf seinem E-Scooter ohne Begleitung seiner Eltern am daneben befindlichen Gehsteig in dieselbe Richtung unterwegs. Er trug keinen Helm und beabsichtigte den Schutzweg kurz vor der Dreierschützengasse plötzlich mit seinem Scooter zu überqueren.

Dabei dürfte er die Fahrbahn überraschend und ohne anzuhalten überquert haben, woraufhin es am Beginn des Schutzwegs zu einer Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam.

Der Neunjährige prallte mit dem Kopf gegen die rechte Seite des Pkw. Während der 77-Jährige sofort anhielt und die Polizei verständigte, nahm der Bub seinen E-Scooter auf und fuhr vorerst rasch in Richtung Süden davon. Passanten hielten ihn kurz darauf an und verständigten seine Eltern. Diese befanden sich zu diesem Zeitpunkt zu Hause in der unweit entfernten Wohnung.

Einen Radfahrausweis hatte der unbegleitete Neunjährige noch nicht. Er dürfte lediglich leichte Verletzungen erlitten haben und wurde vom Roten Kreuz in die Kinderklinik des LKH Graz eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.