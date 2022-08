Ukrainehilfe: Dezentrale Registrierung ersetzt Ankunftszentrum in Graz

Seit Mitte März war das Ankunftszentrum für Vertriebene aus der Ukraine in Graz in Betrieb. 7782 Flüchtlinge aus der Ukraine sind in diesem Zeitraum im Ankunftszentrum in Graz aufgenommen worden. Darunter befanden sich 1805 Kinder unter 14 Jahren.

In den vergangenen Wochen ist die Zahl vertriebener Personen aus der Ukraine allerdings stark gesunken, so dass die Weiterführung des Ankunftszentrums in der Halle D der Grazer Messe aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr sinnvoll sei, da sich die Stadt Graz an den Kosten nicht beteiligt hat.

Ab 15. September wird die Registrierung von Vertriebenen daher in einem dezentralen System in Zusammenarbeit mit Polizei und Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl sowie dem Flüchtlingsreferat des Landes Steiermark abgewickelt. Das wurde heute von der Landesregierung beschlossen.

Da sich die Zahl der in der Steiermark ankommenden Vertriebenen sehr stark reduziert hat, wurde nun mit unserer Partnern entschieden, auf ein regionales System umzustellen. Sollte dieser furchtbare Krieg weitergehen und die Zahlen wieder steigen, werden wir als Land Steiermark gemeinsam mit unseren Partnern rasch auf diese Situation reagieren.

so Soziallandesrätin Doris Kampus.

Aktuell befinden sich 6145 Vertriebene aus der Ukraine in der Grundversorgung in der Steiermark. Rund 35 Prozent dieser Personen befinden sich in Graz, zehn Prozent in Graz-Umgebung, neun Prozent in der Südoststeiermark – alle steirischen Bezirke haben Vertriebene aus der Ukraine aufgenommen. Insgesamt stehen aktuell knapp 8.000 gemeldete freie Unterkunftsplätze zur Verfügung.

Foto: Land Steiermark/Peter Drechsler