Triebwagen brannte in der Haltestelle Flughafen-Graz/Feldkirchen

Am frühen Vormittag wurde heute die FF Feldkirchen bei Graz alarmiert. Ein Lokführer der ÖBB hat der Alarmzentrale einen Brand seines Triebwagens in der Haltestelle Flughafen-Graz/Feldkirchen gemeldet, woraufhin die Rettungskette in Gang gesetzt wurde.

Die FF Feldkirchen bei Graz rückte mit insgesamt vier Fahrzeugen zur Einsatzstelle aus, wo mittlerweile der Triebfahrzeugführer und der Zugbegleiter mit Handfeuerlöschern den im Aggregatraum ausgebrochenen Brand eindämmen konnten.

Unter schwerem Atemschutz führten die Feuerwehrkräfte Nachlösch- und Kontrollarbeiten durch. Der Fahrgastraum wurde anschließend mit dem Hochdrucklüfter rauchfrei gemacht und die Einsatzstelle wieder an die ÖBB übergeben. Die Brandursache wird von Sachverständigen untersucht.

Foto: FF Feldkirchen