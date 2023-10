Tag der offenen Tür in der Grazer Burg mit persönlicher Führung vom...

Groß war der Andrang beim „Tag der offenen Tür“ am 14. September 2023 in der Grazer Burg stattfand. Landeshauptmann Christopher Drexler und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang haben interessierte Bürger:innen in die steirischen Regierungsräumlichkeiten eingeladen und sie persönlich durch die Grazer Burg geführt. Wir waren mit der Kamera dabei:

Von 10 bis 16 Uhr konnten in elf Führungen rund 300 Personen einen Blick hinter die Kulissen werfen und die Räumlichkeiten der Steiermärkischen Landesregierung mit Landeshauptmann und Landeshauptmann-Stellvertreter besichtigen. Im Rahmen der Führungen wurden der Weiße Saal, die Büroräumlichkeiten von Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang und Landeshauptmann Christopher Drexler sowie das Regierungssitzungszimmer besichtigt.

Wir haben heute das erste Mal einen Tag der offenen Tür veranstaltet und freuen uns, dass uns so viele Interessierte in den Amtsräumlichkeiten der Steiermärkischen Landesregierung besucht haben. Es ist ein sehr schönes Ereignis, wenn die Steirerinnen und Steirer die Grazer Burg erobern.

so Landeshauptmann Christopher Drexler und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang, die allen Besucherinnen und Besuchern herzlich für ihre Teilnahme und ihr reges Interesse dankten.

Die Grazer Burg, im Osten der Grazer Altstadt nahe dem Dom gelegen, wurde ab 1438 durch Herzog Friedrich V., den späteren römisch-deutschen Kaiser Friedrich III., gebaut und war in dieser Zeit auch kaiserliche Residenz.

Ab 1564 war Graz die Hauptstadt Innerösterreichs. Die Burg wurde Sitz der innerösterreichischen Erzherzöge und wurde zu diesem Zweck umgebaut und vergrößert.

Nachdem Erzherzog Ferdinand II. im Jahr 1619 zum Kaiser gekrönt wurde und nach Wien zog, verlor die Burg ihre Funktion als Sitz des Landesfürsten.

In den folgenden Jahrhunderten kam es mehrmals zu Renovierungsarbeiten, die aber nur Teile der Bausubstanz umfassten.

Im 19. Jahrhundert galt ein Teil der Burg als baufällig, trotz Protesten wurden Mitte des Jahrhunderts Teile der Gebäude abgebrochen.

Derzeit laufen die Vorarbeiten für ein großangelegtes Revitalisierungsprojekt, durch das bis zum Ende des Jahrzehnts bisher nicht genutzte, historisch wertvolle Bereiche der Grazer Burg für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen.