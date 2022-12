Die einfallsreichen Täuschungen von falschen Polizisten

Die Polizei warnt vor einfallsreichen Täuschungshandlungen von falschen Polizisten. Seit einigen Wochen finden wieder vermehrt Betrugsversuche vorwiegend im Ballungsraum Graz statt. Die Täter reagieren dabei mit abgewandelten Betrügereien:

Hat einen schweren Verkehrsunfall verursacht

Am 24. November wurde eine 77-jährige Grazerin von „Falschen Polizisten“ getäuscht. Ein Telefonanruf, kombiniert mit einer weinerlichen weiblichen Stimme, sorgte beim Opfer für Emotionen. Kurz darauf wurde die 77-Jährige mit einem „Polizisten der Polizeiinspektion Schmidgasse“ verbunden. Der unlängst bereits bekannte Trick, die unlängst bekannte Tathandlung: „Eine Freundin des Opfers habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Sie benötige Geld, sonst müsse sie in Untersuchungshaft.“

Unterstrichen wurde das Gespräch, indem das Opfer zusätzlich auch noch von einem „Falschen Oberstaatsanwalt“ telefonisch kontaktiert wurde. Das unter Druck gesetzte Opfer stimmte schließlich im Innenhof ihrer Wohnadresse (Bezirk Jakomini) einer Übergabe von Bargeld und Wertgegenständen zu. Ein unbekannter Täter holte die Betrugsbeute im Wert von mehreren zehntausenden Euro ab und ging in Richtung Schönaugürtel davon.

Goldkassetten soll auf Echtheit geprüft werden

Am 29. November erhielt eine 88-jährige Grazerin einen Anruf eines „Goldmünzenüberprüfers“. Dieser müsse die im Besitz des Opfers befindliche Goldkassetten auf deren Echtheit überprüfen. Dazu soll die 88-Jährige die Goldkassetten einfach vor ihre Wohnungstüre stellen. Die Grazerin stimmte zu. Als die Frau gegen Mittag den Diebstahl bemerkte, erstatten sie bei der Polizeiinspektion Eggenberg die Anzeige. Der Schaden beträgt einige zehntausend Euro.

Wertgegenstände sollen überprüft werden

Am 21. November erhielt eine 81-jährige Grazerin einen Anruf eines falschen Polizisten. Die Frau reagierte geistesgegenwärtig, stimmte einer Übergabe von Wertgegenständen zu und verständigte zugleich die Polizei. Grazer Polizisten führten daraufhin an der Wohnung des vermeintlichen Opfers gezielte Fahndungstätigkeiten durch. Kurze Zeit darauf trat der 24-jährige Täter, ein in Deutschland lebender Türke, in Erscheinung. Bei der fingierten Übergabe von Wertgegenständen kam es an der Wohnungstüre zur Festnahme. Darüber hinaus gelang es auch einen zweiten Täter in der Nähe des Tatortes anzuhalten. Bei diesem 26-jährigen Deutschen handelt es sich um einen Mittäter. Der Mann befand sich in der Nähe des Tatortes in einem Taxi.

Kriminalbeamte der Grazer Polizei, des Landeskriminalamtes Steiermark sowie die Beamten der Polizeiinspektionen Liebenau und Jakomini, führten sofort eine zielführende Ermittlungsarbeit durch. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz kam es zu einer Hausdurchsuchung in einem angemieteten Appartement in Graz. Im Zuge dieser Maßnahmen konnte in einer Dunstabzugshaube, Betrugsbeute in Form von Goldmünzen und Schmuck sichergestellt werden. Dabei dürfte es sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um Wertgegenstände von bereits vollendeten Betrugsdelikten im November handeln.

Mit der Beweislage konfrontiert zeigten sich die beiden Festgenommenen zur Straftat am 21. November 2022 und auch zu weiteren Straftaten als falsche Polizisten geständig. Derzeit laufen diesbezüglich die weiteren erforderlichen Ermittlungen. Die beiden Täter befinden sich in der Justizanstalt Graz-Jakomini.

Ermittler bedanken sich bei 81-jährigem Opfer

Die Frau reagierte absolut richtig. Wir möchten uns für ihr couragiertes Verhalten bedanken. Während die Frau den Anruf des Täters erhielt, verständigte sie bereits mit einem zweiten Telefon die Polizei (133). Absolut professionell und sehr clever. So konnten wir zielgerichtet agieren. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Graz können wir somit weiterhin dieser Kriminalitätsform entsprechend entgegentreten.

so ein Ermittler.

Falsche Polzisten erkennen: Tipps der Polizei