Synagoge Graz: Fahndungsfotos nach Angriff auf Präsident der Jüdischen Gemeinde veröffentlicht

In den vergangenen Tagen kam es zu Sachbeschädigungen an der Grazer Synagoge durch einen derzeit unbekannten Täter. Am 22. August 2020 wurde der Präsident der Jüdischen Gemeinde Graz von einem Unbekannten attackiert. Die Staatsanwaltschaft Graz hat nun die Veröffentlichung der angeschlossenen Lichtbilder angeordnet, die den Tatverdächtigen zeigen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand nahm Elie Rosen einen unbekannten Mann im Bereich der Synagoge wahr, als diese Person gerade dabei war, Steine in den Innenhof zu werfen. Er sprach diesen Unbekannten darauf an, worauf dieser Rosen mit einem Holzstück (vermutlich Baseball-Schläger) attackierte. Rosen saß in diesem Moment in seinem Auto und wurde durch die Attacke nicht verletzt. Eine Netzplanfahndung nach dem unbekannten Täter wurde eingeleitet und ein Objektschutz für die Grazer Synagoge und ein persönlicher Schutz für Elie Rosen angeordnet.

Personsbeschreibung des Tatverdächtigen

Männliche Person, ca. 20-35 Jahre, ca. 170 cm, schlank, schwarzer Vollbart, auffällige weiße Kappe, Jeanshose, dunkler Rucksack.

Die genannte Person war zudem auf einem roten Mountainbike unterwegs.

Hinweise zur Identität der auf den Lichtbildern abgebildeten Person werden an den Journaldienst des Landesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, 059133/60 8333 erbeten.