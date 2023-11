Start der Faschingszeit: Grazer Rathaus vom närrischen Volk gestürmt

Pünktlich um 11.11 Uhr am Faschingsdienstag öffnete sich am 11. November die Tür des Bürgermeisterinnenamtes, und mit einem dreifachen „Graz Ahoi“ zog die „1. Grazer Faschingsgilde“ unter der Leitung von Scherzherzog Walter Kriwetz, Ehrenpräsidentin Klothhilde Rengen und dem neuen Faschingspaar fröhlich ein.

Der „1. Grazer Faschings Club“ wurde bereits im Jahr 1971 ins Leben gerufen und hat seitdem die Faschingstradition in Graz aufrechterhalten. Bürgermeisterin Elke Kahr hieß die lustige Gilde willkommen und bedankte sich bei den Hütern des Grazer Faschingsbrauchtums. Sie fügte scherzhaft hinzu:

Leider hat die Rathauswache dem Ansturm nicht standgehalten. Die Narren haben die Macht übernommen, und ich musste den Rathausschlüssel abgeben. Am Faschingsdienstag werde ich ihn jedoch wieder in Händen halten. Hoffentlich vergessen sie in der Zwischenzeit nicht, unsere Pflanzen zu gießen.