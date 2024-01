Stadt Graz: Helmut Schmalenberg ist neuer Leiter der Präsidialabteilung

In einem Auswahlprozess setzte sich Helmut Schmalenberg gegen 13 Mitbewerber:innen durch und übernimmt künftig die Leitung der Präsidialabteilung der Stadt Graz. Die offizielle Ernennung soll in der kommenden Gemeinderatssitzung im Februar 2024 erfolgen.

Mag. Helmut Schmalenberg ist 57 Jahre alt und hat Rechtswissenschaften an der Universität Wien studiert, wo er sein Studium 1998 abgeschlossen hat. Nach Erfahrungen in der Privatwirtschaft und parlamentarischer Arbeit begann er 1998 seine Tätigkeit bei der Stadt Graz. Im vergangenen Jahr übernahm er interimistisch die Verantwortung für die Präsidialabteilung.

Nach dem Ausscheiden der ehemaligen Leiterin Verena Ennemoser im vergangenen Jahr wurde die Position in einem anspruchsvollen externen Auswahlverfahren von November bis Anfang Dezember 2023 neu besetzt. Von 14 Bewerber:innen wurden in Zusammenarbeit mit einer Personalberatungsfirma zunächst sechs ausgewählt. Nachdem zwei Bewerber:innen am letzten Montag nicht zum Hearing erschienen waren, wurde die endgültige Entscheidung aus vier Bewerbungen getroffen. Die Empfehlung der Auswahlkommission wurde heute Vormittag übermittelt.

Personalstadtrat Manfred Eber zollte allen Bewerberinnen und Bewerbern Respekt und dankt ihnen für ihre beeindruckende Expertise. Er betont die Bedeutung von Objektivität im Auswahlverfahren, um die bestmögliche Person für die Position objektiv zu finden.

Unterstützung und Vertrauen der Grazer Bürgermeisterin: Elke Kahr, begrüßt die Entscheidung und äußert ihr Vertrauen in die Kompetenz von Mag. Helmut Schmalenberg. Sie lobt seine gewissenhafte interimistische Führung und erwartet eine erfolgreiche Zusammenarbeit bei der Bewältigung der umfangreichen Aufgaben der Abteilung.

Die Präsidialabteilung

Mit 92 Mitarbeiter:innen (Stand Januar 2024) ist die Präsidialabteilung für grundlegende rechtliche und organisatorische Fragen der städtischen Verwaltung verantwortlich. Dies umfasst Bereiche wie Verfassungs- und Vergaberecht, Zivilrecht, Innovation und Recht sowie juristische Organisation. Die Abteilung betreut sieben städtische Servicestellen, nimmt persönlich Formulare und Anliegen der Bürger:innen entgegen und bietet digitale Dienstleistungen über Plattformen wie digitalstadt.graz.at an, die mehrere Hundert Online-Verfahren umfassen. Darüber hinaus unterstützt die Präsidialabteilung die politischen Organe (Stadtsenat, Gemeinderat und Bezirksräte) bei der Durchführung und Dokumentation ihrer Arbeit.

