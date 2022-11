Stadt Graz Finanzdirektor Stefan Tschikof geht

Stefan Tschikof hat mit dem morgigen Tag seine Funktion als Finanzdirektor der Stadt Graz aus privaten Gründen zurückgelegt. Das Amt hatte er erst seit dem 18. August 2021 inne.

Die Leitung der Finanz- und Vermögensverwaltung der Stadt Graz übernimmt interimistisch Johannes Müller, der aktuell im Stadtrechnungshof tätig ist. Auf Ersuchen von Johannes Müller wird Stefan Tschikof eine Stabsstelle in der Finanzdirektion im Sinne der Kontinuität und des Wissenstransfers bekleiden.

Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei Stefan Tschikof für die hervorragende Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Seine Entscheidung ist bedauerlicherweise zur Kenntnis zu nehmen. Uns war es wichtig, dass wir rasch eine interimistische Nachfolge finden, die den eingeschlagenen Finanzkurs auch hinsichtlich des Konsolidierungspfades beibehält. Mit Johannes Müller steht uns ein ausgewiesener Kenner des Hauses Graz zur Verfügung und ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.

so Finanzstadtrat Manfred Eber. Im ersten Quartal 2023 wird die Ausschreibung zur Neubesetzung der Leitung der Finanzdirektion erfolgen.

Johannes Müller nahm 2013 eine Stelle beim Stadtrechnungshof in Graz an. Von Juni 2020 bis Juli 2021 war er in der Corona-Pandemie Finanzdirektor von Innsbruck. Aus privaten Gründen wechselte er mit Auslaufen seines einjährigen Vertrages wieder nach Graz in den Stadtrechnungshof.

Für die bevorstehenden Herausforderungen hofft Müller auf breite Unterstützung: