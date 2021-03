SozialCard Energiekostenzuschuss beantragen

Die Online-Beantragung für den Grazer Energiekostenzuschuss 2021 im Rahmen der SozialCard ist ab heute unter www5.graz.at/socialcard/ möglich und findet heuer zum vierten Mal statt. Die Antragsfrist läuft bis 26. März 2021.

Die Höhe des Energiekostenzuschusses beträgt heuer 75 Euro und wurde damit im Vergleich zu den Vorjahren um 10 Euro erhöht.

Die Corona-Pandemie stellt uns alle nach wie vor vor große Herausforderungen. Für viele bedeutet dies auch Mehrkosten in verschiedenen Bereichen. Um sozial schwache Haushalte in diesem Zusammenhang besonders zu unterstützen, haben wir uns in der schwarz-blauen Rathauskoalition darauf geeinigt den Energiekostenzuschuss heuer einmalig um zehn Euro zu erhöhen.