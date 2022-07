Bei einer Kollision zwischen einem 53-jährigen Radfahrer und einem vierjährigen Kind, welcher mit einem Microscooter unterwegs war, wurde der Radfahrer in Andritz lebensgefährlich verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 20:10 Uhr war der 53-jährige Grazer am 14. Juli mit seinem Fahrrad auf dem westseitigen Geh- und Radweg der Mautgasse in Fahrtrichtung Norden unterwegs und fuhr in die Straßenbahnunterführung der Grabenstraße.

Zur gleichen Zeit fuhr ein vierjähriger Junge aus Graz mit seinem Microscooter im Beisein seines Vaters auf dem Geh- und Radweg in die entgegengesetzte Richtung in die Unterführung ein. Aus bislang unbekannter Ursache kam es etwa in der Mitte der Unterführung zur Kollision zwischen den beiden Personen. Beide kamen zu Sturz und wurden verletzt.

Nach der Erstversorgung wurde der 53-Jährige mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen ins LKH Graz eingeliefert. Der Vierjährige wurde leicht verletzt und im LKH Graz ambulant behandelt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Verkehrsunfalles und bittet um Hinweise an die Verkehrsinspektion Graz I, Tel. Nr.: 059 133/65 4110.