Polizei: PS-starke Zivilstreifenfahrzeuge gegen illegale Straßenrennen

In den letzten Jahren entwickelte sich im städtischen Raum aber auch in ländlichen Gebieten eine Szene, in der mit leistungsstarken Pkw Straßenrennen durchgeführt werden – sogenannte „Roadrunner“.

Zur Verfolgung von Verkehrsdelikten mit weit überhöhter Geschwindigkeit und zur Bekämpfung dieser illegalen Straßenrennen wurden für die Polizei leistungsstarke Zivilstreifenfahrzeuge angeschafft, die auch aufgrund der Modellauswahl nicht sofort als Polizeifahrzeuge erkannt werden können. Diese Pkw sind mit technischen Anlagen zur Geschwindigkeits- und Abstandsmessung (ProViDa) ausgestattet.

Sie werden steiermarkweit, abhängig vom aktuellen Einsatzbedarf, bei Schwerpunktaktionen zum Einsatz gebracht.

Innenminister Karl Nehammer übergab die mit einer Leistung zwischen 250 bis 310 PS ausgestatteten Fahrzeuge Ende Juli an die Landesverkehrsabteilung Steiermark:

Die Bekämpfung des Phänomens der Straßenrennen mit PS-starken Pkw im öffentlichen Verkehrsraum ist der Polizei ein großes Anliegen.

Foto: LPD ST, Gimpel