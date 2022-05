Eine 42-jährige Slowakin steht im Verdacht heute Vormittag ihren fünfjährigen Sohn mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Tat ereignete sich gegen 9.30 Uhr in der Sackstraße. Eine Nachbarin verständigte die Einsatzkräfte, nachdem laut ORF die Mutter des Kindes mit blutverschmierten Händen an der Tür geläutet und gebeten hatte, mit ihrer Mutter in der Slowakei telefonieren zu dürfen. Die Nachbarin sah daraufhin nach und stieß auf das schwer verletzte Kind.

Mehrere Polizeistreifen befanden sich im Einsatz. Angeforderte Beamte der Sondereinheit „Schnelle Reaktionskräfte (SRK-SIG) gelang es, die Frau im Bereich des Tatortes festzunehmen und bis zum Eintreffen der Rettung, Erste-Hilfe-Maßnahmen beim schwerverletzten Kind durchzuführen.

Der Fünfjährige und die ebenfalls verletzte Mutter befinden sich in einem Krankenhaus. Das Motiv der Tat und der aktuelle Gesundheitszustand der Verletzten sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Diese werden aktuell vom Landeskriminalamt Steiermark geführt und dauern an.