Sonntagfrüh kam es in einem Mehrparteienhaus zu einem Brand. Fünf Personen erlitten dabei leichte Verletzungen. Ein Wohnungsmieter wurde festgenommen.

Mieter nach Brand in Mehrparteienwohnhaus festgenommen

Gegen 5 Uhr ereignete sich gestern in einer Wohnung in einem Mehrparteienwohnhaus in St. Peter ein Brand. Das Feuer ging von der Wohnung auf den Dachstuhl über und erreichte mehrere Wohnungen des Hauses.

Durch den Brand erlitten fünf Personen des Wohnhauses leichte Verletzungen und wurden im LKH Graz ambulant behandelt. Einer der verletzten Personen war der 39-jährige Mieter der Wohnung, wo der Brand ausgebrochen war. Brandursache dürfte fahrlässiges Verhalten im Umgang mit offenem Feuer gewesen sein.

Der 39-Jährige, der nicht in der Wohnung gemeldet war, aber trotzdem dort Unterkunft nahm zeigte sich bei der anschließenden Einvernahme unkooperativ.

Aufgrund bisheriger Ermittlungen, kann eine Brandursache durch jegliche technische Zündquellen ausgeschlossen werden. Durch das unkooperative Verhalten des Mannes ist die Brandursache bisher jedoch ungeklärt. Weil der 39-Jährige ohne festen Wohnsitz ist und eine Tatbegehungs- und Fluchtgefahr bestand, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz einen Haftantrag an. Weitere Ermittlungen sind im Gange.

Bei dem Mehrparteienhaus entstand ein Sachschaden in der Höhe von mehreren hunderttausend Euro.

Foto: BF Graz