Medizinischer Notfall: Auto überschlug sich am Grieskai

Gegen 13.30 Uhr fuhr am 15. April ein 42-Jähriger aus Graz mit seinem Pkw am Grieskai in Richtung stadteinwärts. Auf Höhe Augartensteg dürfte der Mann einen medizinischen Notfall erlitten haben.

Daraufhin verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug und touchierte einen parkenden Pkw. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug des 42-Jährigen und kam auf der Fahrbahn am Dach zu liegen.

Der Lenker konnte sich noch selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde vom Roten Kreuz medizinisch versorgt und schließlich mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Graz eingeliefert.

Weitere Personen oder Fahrzeuge waren am Unfall nicht beteiligt. Dennoch lösten die von einem regionalen Social Media-Account veröffentlichten Bilder des Unfalls umgehend mediales Interesse und mehrere Medienanfragen aus. Die Berufsfeuerwehr Graz stand für die Bergung des Fahrzeuges im Einsatz.

Foto: BF Graz