In Lebensgefahr: Kind von Straßenbahn erfasst und eingeklemmt

Eine afghanische Familie befand sich Mittwochabend gegen 20.45 Uhr im Haltestellenbereich der „Steyrergasse“ in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße. Nachdem eine Straßenbahngarnitur die Haltestelle in Richtung stadtauswärts passierte, lief der Junge auf die Schienen. Zu diesem Zeitpunkt kam die Straßenbahnline 5 stadteinwärts entgegen. Trotz Notbremsung geriet der Bub unter die Straßenbahn.

Die Berufsfeuerwehr Graz musste um das Kind zu bergen, die Straßenbahn mit einem Bergekissen heben. Einsatzkräfte der Rettung reanimierten den 7-Jährigen noch während seiner Einlieferung in das LKH-Graz. Der 7-Jährige befindet sich in Lebensgefahr. Die in Graz lebende Familie wird von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Foto: BF Graz