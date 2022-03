Land Steiermark sucht zusätzliche Unterkünfte für Ukraine-Flüchtlinge

Auf Grund des Krieges in der Ukraine führt die stärker werdende Fluchtbewegung nun dazu, dass auch immer mehr Menschen, die vor dem Krieg in ihrer Heimat flüchten, in der Steiermark landen.

Mittlerweile sind bereits fast 1.000 Ukrainer:innen in der Steiermark aufgenommen worden. In den kommenden Tagen und Wochen wird mit vielen weiteren Flüchtenden gerechnet, denen die Steiermark Schutz bieten wird.

Derzeit arbeitet das Land Steiermark mit Partner:innen an der Einrichtung eines eigenen Ankunftszentrums, das in wenigen Tagen in Betrieb gehen wird. Bei der längerfristigen Unterbringung setzt die steirische Soziallandesrätin Doris Kampus auf den „bewährten steirischen Weg“:

Wir wollen so viele geflüchtete Menschen wie möglich individuell in kleinen Quartieren verteilt über die ganze Steiermark unterbringen.

Derzeit seien laut Kampus ausreichend Unterbringungsmöglichkeiten vorhanden, man will aber aber auf die Herausforderungen der kommenden Wochen bestmöglich vorbereitet sein. Daher appellieret sie an alle Steirer:innen zusätzliche Quartiere zu melden, die sie dem Land für die Unterbringung der Ukraine-Flüchtlinge zur Verfügung stellen können.

Meldungen über freie Quartiere können per E-Mail an grundversorgung@stmk.gv.at gerichtet werden. Zudem steht die Hotline des Landes Steiermark für Informationen und Hilfsangebote unter der Telefonnummer 0800 201010 an sieben Tagen in der Woche zur Verfügung.