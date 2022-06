König der Niederlande Willem-Alexander mit Gemahlin Máxima in Graz

Der König der Niederlande Willem-Alexander traf in Begleitung seiner Gemahlin Máxima, Bundespräsident Alexander Van der Bellen und dessen Gattin Doris Schmidauer von Wien kommend auf dem Grazer Hauptbahnhof ein.

Für das Königspaar ist es der erste Besuch in der steirischen Landeshauptstadt.

so der niederländische Monarch.

Landeshautpmann Schützenhöfer gab in Begleitung seiner Gattin Marianne den Gastgeber:

Es ist mir eine große Freude und Ehre, dass das Königspaar die Steiermark als ein Ziel des Staatsbesuches in Österreich ausgewählt hat. Es ist schon ein besonderer Termin, der mir in Erinnerung bleiben wird. Der letzte offizielle Staatsbesuch in unserem Bundesland liegt über 50 Jahre zurück. Damals, im Jahr 1969, hatte Landeshauptmann Josef Krainer sen. die Ehre, Queen Elizabeth II. als Gast in der Steiermark zu begrüßen.