Jumbo-Jet fliegt Fisker E-SUV von Graz nach Los Angeles (+Video)

Kurz vor 13 Uhr landete heute wieder eine Boeing 747 Frachtmaschine von Brüssel kommend am Flughafen Graz. Dort warteten bereits einige elektrische Fisker Ocean SUV auf ihren Transport nach Los Angeles in den USA, wo das Unternehmen Fisker Inc. auch seinen Sitz hat.

Kurz nach 16 Uhr 30 waren die letzten Autos verladen. Der Start war knapp vor 19 Uhr. Sieh dir unten unser Video von der Landung am Vormittag und dem Start am frühen Abend an!

Die Produktion des vollelektrischen Fisker Ocean wurde bei Magna am 17. November 2022 gestartet. Die Entwicklung des Ocean dauerte weniger als zweieinhalb Jahre. Im Mai 2023 wurde das erste Exemplar in Europa ausgeliefert.

Laut Fisker mussten die Autos aus Zeitgründen per Flugzeug geholt werden, statt mit dem Schiff nach Amerika transportiert zu werden.