Die beiden Verdächtigen (ein 14-jähriger Österreicher und ein 15-jähriger Syrer) sind den Kriminalisten bekannt. Bereits Ende Jänner 2024 waren die beiden an einem versuchten Trafik-Raub beteiligt. Drei Jugendliche wurden damals festgenommen. Das Landeskriminalamt Steiermark führte die Ermittlungen.

Die beiden in Graz wohnhaften Täter traten nach Verbüßung ihrer Haftstrafen am Freitagabend, 27. Mai 2024, erneut in Erscheinung. So sollen sie bei einem Fastfood-Lokal in der Plüddemanngasse einen 16-Jährigen zur Herausgabe von Bargeld genötigt haben. Nachdem das Opfer eine geringe Summe an Bargeld an die Verdächtigen übergab, flüchteten diese in unbekannte Richtung.

Raubermittlern des Stadtpolizeikommandos Graz gelang es die beiden Verdächtigen auszuforschen. Hilfreich waren ihnen dabei erneut geführte Ermittlungen (Suchtmitteldelikt und versuchter Einbruchsdiebstahl). Diese beiden Straftaten wurden unabhängig voneinander und nur wenige Tage nach dem gemeinsamen Raub begangen.

Die beiden Jugendlichen sind zu sämtlichen Vorwürfen nicht geständig. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Einlieferung der Verdächtigen in die Justizanstalt Graz-Jakomini an.