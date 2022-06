Im Bezirk Jakomini kam es heute Mittag zu einem Zusammenstoß eines Taxis mit einem Radfahrer. Der 21-jährige Radfahrer wurde schwer verletzt.

Ein 28-Jähriger aus Graz lenkte gegen 13:25 Uhr ein Taxi auf der Fröhlichgasse in südwestliche Richtung und beabsichtigte die Kreuzung mit dem Mühlgangweg / Am Langedelwehr in gerader Linie zu überqueren.

In diesem Moment lenkte ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Spittal an der Drau sein Fahrrad auf dem Mühlgangweg in nordwestliche Richtung und beabsichtigte die angeführte Kreuzung in gerader Linie zu überqueren. Auf dieser Kreuzung gilt die Rechtsregel.

Laut Auskunft des Radfahrers habe er das von rechts kommende Taxi nicht wahrgenommen, prallte frontal gegen die linke Seite des Pkws und wurde dadurch schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in das LKH Graz eingeliefert.

Der 28-jährige Taxilenker blieb unverletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Foto: Symbolbild