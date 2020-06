Graz startet „Summer in the City“ Kampagne

Den Sommer in Graz genießen – das ist die zentrale Botschaft der Kampagne, die medial und auf den Kanälen des Hauses Graz kommuniziert werden soll. Aufgrund der Coronakrise und der damit verbundenen Reisebeschränkungen entscheiden sich viele Österreicher heuer für einen Urlaub daheim.

Gerade die steirische Landeshauptstadt Graz biete neben vielfältigen Kulinarik-, Kultur-, Freizeit– und Shoppingangeboten insbesondere auch Naherholung im Grünen zur Entspannung. Diese Attraktionen werden nun im Rahmen der Sommer-Kampagne „Summer in the City“ flächendeckend im gesamten Stadtgebiet abgebildet und sollen in den Sommermonaten Urlaubsfeeling in Graz aufkommen lassen.

Urlaub in Graz stärkt Handel und Innenstadtwirtschaft

Graz zählt zu den lebenswertesten Städten Europas, daher wollen wir den Grazerinnen und Grazern, aber natürlich auch allen anderen in Österreich lebenden Menschen Lust auf Urlaub in Graz machen. Herausfordernde Zeiten wie diese zeigen, wie wichtig Wertschöpfung unmittelbar in der Region und die Stärkung der heimischen Wirtschaft und des Handels ist.

erklärt Bürgermeister Siegfried Nagl den Hintergrund der Kampagne. Diese soll gezielt GrazerInnen, aber auch die BewohnerInnen der Umland-Gemeinden ansprechen, wie BürgermeisterStellvertreter Mario Eustacchio betont:

Graz bietet alles, was es für einen erholsamen Urlaub braucht. Von Kulinarik und herzhafter Küche über Erholung in den Parks und Freizeitanlagen bis hin zu Kunst-, Kultur- und Shoppingerlebnissen ist alles dabei.

Promotions und Aktionen im Mittelpunkt der Kampagne Summer in the City

Die Vorzüge und Möglichkeit eines Aufenthalts in Graz werden mit dem Start der 1. Plakatwelle ab 10. Juni im gesamten Stadtgebiet gezeigt. Bis August werden Kulinarik, Naherholung, Kultur, Sport und Shopping sowie die vielfältige Urlaubs- und Freizeitgestaltung in Graz für alle Altersgruppen beworben und bewusst auch auf barrierefreie Angebote in Graz hingewiesen. Zur Unterstützung der Innenstadtwirtschaft sind darüber hinaus in Kooperation mit den Innenstadthändlern einige Gewinnspiele

geplant.

Gezielte Out-of-Home-, PR- und Social-Media-Maßnahmen, Radiospots, Blogger-Kooperationen sowie Gewinnspiele und die ganz besondere Postkartenaktion mit ‚Grüßen aus dem Urlaub an der Mur würden die Kommunikationsmaßnahmen abrunden, die die Grazer Angebote jedem zugänglich machen sollen.

Grüße vom Urlaub an der Mur über Postkarten versenden

Ein Highlight der Kampagne bildet laut einer Aussendung der Stadt Graz die Postkartenaktion „Urlaub an der Mur“: Für „Summer in the City“ werden eigene Postkarten produziert, die unter anderem in der Juli-Ausgabe der BIG zu finden sind und zusätzlich bei Freizeiteinrichtungen, dem Graz Tourismus Infopoint, in Museen und Lokalen aufliegen.

Fotocredit „Stadt Graz/Fischer“ / Das Kampagnen-Team um Holding Graz CEO Wolfgang Malik, Bürgermeister Stellvertreter Mario Eustacchio, Bürgermeister Siegfried Nagl, Holding Graz Marketing-Leiter Richard Peer und dem Leiter der städtischen Abteilung für Kommunikation Max Mazelle