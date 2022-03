Gasteltern für Kinder aus dem Kriegsgebiet gesucht

Mehr als 1.200 Flüchtlinge sind seit Beginn der Fluchtbewegung aus der Ukraine in der Steiermark angekommen. Großteils handelt es sich bei jenen Flüchtenden, die in Graz registriert werden, um Frauen und Kinder.

Personen unter 18 Jahren machen mehr als die Hälfte der ankommenden Personen aus. Unter diesen Kindern und Jugendlichen auf der Flucht vor dem Krieg sind auch solche, die unbegleitet sind und daher bei ihrer Ankunft in der Steiermark große Aufmerksamkeit und besonderen Schutz durch das Land Steiermark erhalten. Um diese Kinder und Jugendlichen gut versorgen zu können, sucht das Land Steiermark nun Gasteltern, die bereit sind, diese Kinder und Jugendlichen für die ersten Monate aufzunehmen.

ist unter anderem ausreichender und adäquater Wohnraum, Sensibilität gegenüber der Situation, insbesondere der Sprache und die Bereitschaft zu einer Kurzeinführung für die Dauer eines Nachmittags. Alle Interessenten werden von einer Sozialarbeiterin besucht und bei Bedarf unterstützt.

Für Sprachprobleme wird ein eigener, kostenloser telefonischer Dolmetschdienst eingerichtet. Zur Kontaktaufnahme mit der Sozialabteilung des Landes steht die E-Mail-Adresse kinderundjugendhilfe@stmk.gv.at zur Verfügung.

Grundsätzlich erhalten Gasteltern, sobald ein Kind bei ihnen untergebracht ist, eine Aufwandsentschädigung in Höhe des steirischen Pflegekindergeldes:

Soziallandesrätin Doris Kampus:

Kinder und Jugendliche sind in einem Krieg in besonderer Gefahr. Wir wollen ihnen nach der Flucht aus der Ukraine eine sichere Zuflucht geben. Daher appelliere ich an alle Steirerinnen und Steirer, sich zu melden, wenn sie Kinder und Jugendliche aus der Ukraine aufnehmen möchten. Viele Menschen in der Steiermark haben bereits in den letzten Wochen ihr großes Herz gezeigt, ich bin mir sicher, dass wir für diese besondere Aufgabe viele weitere Steirerinnen und Steirer finden werden.