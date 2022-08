Die Energie Graz und die Energie Steiermark haben einen Antrag auf Erhöhung der Fernwärmepreise bei der Preisbehörde eingebracht. Die Abgabepreise an Verbraucher in Graz soll ab 1. Oktober um durchschnittlich 65 Prozent steigen.

Das Amt der Steiermärkischen Landesregierung prüft nun die eingelangten Anträge und muss diese per Bescheid erledigen. Es handelt sich hierbei um ein behördliches Verfahren. Den Anträgen wird stattgegeben werden müssen, wenn sich die Angaben im Zuge der Prüfung als volkswirtschaftlich gerechtfertigt plausibilisieren.

Die Regulierungssystematik der Fernwärmepreise sieht eine automatische Preiserhöhung, aber auch eine Preissenkung, abhängig von den tatsächlichen Einkaufspreisen der Fernwärme vor.

Wenn die Einkaufspreise wieder sinken, sind die Energie Steiermark und die Energie Graz auch verpflichtet eine entsprechende Preissenkung bei der Preisbehörde zu beantragen.

Es handelt sich um eine unmittelbare Weitergabe der tatsächlichen Bezugskosten.

Fernwärmepreise der Stadt Graz unterliegen der behördlichen Preisbestimmung nach dem Preisgesetz 1992

Darin ist sowohl der Fernwärme-Abgabepreis von der Energie Steiermark an die Energie Graz als auch der Fernwärmepreis der Energie Graz an die Verbraucherinnen und Verbraucher in Graz geregelt. Die Zuständigkeit für die Entscheidung in diesem Verfahren wurde per Delegierungsbescheiden aus den Jahren 1991 und 1992 vom Wirtschaftsminister auf den Landeshauptmann übertragen. Nach der bescheidmäßigen Erledigung der Anträge steht den Antragstellern das Rechtsmittel der Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht zu.

Heizkostenzuschuss wird verdoppelt

In der Saison 2021/2022 haben insgesamt 13.164 Haushalte den Heizkostenzuschuss des Landes Steiermark bekommen. Der verdoppelte Heizkostenzuschuss für 2022/2023 wird von der Landesregierung im September beschlossen werden und soll ab 1. Oktober 2022 – wie bisher üblich – bei den Gemeinden bzw. bei der Stadt Graz beantragt werden können.

Landeshauptmann Christopher Drexler und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang:

Aufgrund der zunehmenden Belastungen für die steirischen Haushalte haben wir im Juli den Steiermark-Bonus in Höhe von 300 Euro ausbezahlt. Wir werden jetzt als Sofortmaßnahme für die kommende Saison den Heizkostenzuschuss des Landes Steiermark auf 340 Euro verdoppeln. Gleichzeitig appellieren wir eindringlich an die Bundesregierung, das angekündigte Modell der Strompreisbremse rasch in Umsetzung zu bringen, um eine spürbare Entlastung für die Haushalte bei den Energiepreisen zu schaffen.

Soziallandesrätin Doris Kampus und Landesrätin Juliane Bogner-Strauß: