Ein 26-jähriger Essenszusteller aus Graz fuhr am 20. Mai gegen 17:20 Uhr mit seinem E-Bike auf der Schießstattgasse in östliche Richtung. An der Kreuzung mit der Pestalozzistraße dürfte er den Vorrang missachtet haben und fuhr ohne anzuhalten in die Kreuzung ein.

Zur selben Zeit lenkte ein 52-jähriger Grazer den Linienbus der Linie 34 in der Pestalozzistraße in Richtung Süden und wollte die Kreuzung in gerader Richtung überqueren.

Es kam zu einer Kollision des Busses mit dem Fahrrad, wobei der 26-Jährige zu Sturz kam. Er wurde dabei leicht verletzt, verweigerte jedoch eine ärztliche Versorgung. Im Linienbus wurden der 52-jährige Lenker sowie eine schwangere 28-Jährige und drei Kinder im Alter von zwei, vier und sechs Jahren leicht verletzt.

Die Frau und die Kinder wurden vom Rettungsdienst in das LKH Graz eingeliefert, wo sie ambulant behandelt wurden.