Beim Zusammenstoß eines Kastenwagens mit einem Fahrrad wurde Sonntagmittag ein 58-jährige Radfahrer in Eggenberg schwer verletzt.

Der Radfahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung fuhr gegen 12:20 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Reininghausstraße in Richtung Süden. Die Kreuzung mit der Wetzelsdorfer Straße wollte er geradeaus überqueren und so in die Straßganger Straße einfahren.

Zur selben Zeit fuhr ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit einem Kastenwagen auf der Reininghausstraße in die selbe Richtung. Als er den Radfahrer überholte, bog er nach rechts in die Wetzelsdorfer Straße (Abbiegespur) ab.

Dabei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit dem 58-jährigen Radfahrer, der dadurch stürzte. Der 58-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde von der Rettung in das UKH Graz eingeliefert. Der Lenker des Kastenwagens gab an, den Radfahrer nicht bemerkt zu haben.