Covid: Kinderimpfungen für Über-Fünfjährige starten

Beim 38. Impf-Update des Landes Steiermark stand vor allem das Thema Impfung für Kinder im Fokus. Am 25. November erfolgte die Zulassung der Corona-Schutzimpfung für Kinder zwischen fünf und elf Jahren seitens der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA).

Landesamtsdirektor-Stellvertreter Wolfgang Wlattnig berichtete von den aktuellen Anmeldezahlen bezüglich der Kinderimpfung:

Bereits im Vorfeld wurde die Infrastruktur für das Kinderimpfen in der Steiermark vorbereitet. Am 4. und 5. Dezember werden die Impfungen an den Impfstraßen in Graz, Premstätten und Leoben durchgeführt. Die Anmeldung erfolgt wie gehabt über die Anmeldeplattform des Landes Steiermark. Aktuell werden bereits über 1.000 Anmeldungen ausgewiesen. Ein Großteil davon möchte sich an den Impfstraßen impfen lassen. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, die Impfung bei Kinderärztinnen und Kinderärzten oder Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner durchführen zu lassen.