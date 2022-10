Burgruine Gösting Wiedereröffnung am Nationalfeiertag

Am morgigen Nationalfeiertag wird ein Teil der Burgruine Gösting wieder für Burgbegeisterte und Besuchende mittels Führung zugänglich sein. In den letzten Wochen wurden Sicherungsmaßnahmen am bröckelnden Gemäuer durchgeführt. Weiters wurde auch eine große Menge an Unrat, der sich über die Jahre angesammelt hat, durch die Mitarbeiter:innen der GBG entfernt.

Wir freuen uns auf zahlreiche Besuchende. Wir sind froh, dass wir die Burgruine Gösting wieder den Grazerinnen und Grazer zur Verfügung stellen können.

so Stadtrat Manfred Eber.

Zwischen 11 und 15 Uhr werden Führungen in der Burgruine Gösting im Halbstundentakt angeboten. Zusätzlich stellt das Puch-Museum einen Shuttledienst zur Verfügung. Mit zwei motorisierten Haflingern und einem Pinzgauer können die Besuchenden von der Endhaltestelle Gösting zur Burgruine transportieren werden.

