Gegen 19:30 Uhr ereignete sich am 8. November unmittelbar vor der Polizeidienststelle Graz-Plüddemanngasse ein Verkehrsunfall, bei dem auch ein Polizeifahrzeug involviert war.

Die Polizeistreife war gerade mit Blaulicht und Folgetonhorn unterwegs zu einem laufenden Einbruch in Richtung Süden und hielt das Dienstfahrzeug im Kreuzungsbereich an, da sich ein Linienbus in Richtung Norden näherte.

Der Linienbus hielt ebenfalls im dortigen Kreuzungsbereich an um dem Streifenfahrzeug die Vorfahrt zu gewähren. Plötzlich überholte ein nachfahrendes Fahrzeug den Linienbus und prallte im Anschluss mit der Front gegen die Fahrerseite des Polizeifahrzeugs.

Durch den Verkehrsunfall wurden beide Polizistinnen im Auto verletzt und mussten via Rettungskräfte in das UKH-Graz gerbracht werden. Der Lenker des überholenden Autos wurde durch den Zusammenstoß nicht verletzt.

Das Polizeifahrzeug war aufgrund seiner starken Beschädigung nicht mehr einsatzbereit.

Foto: Symbolbild