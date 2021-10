Aufsehenerregender Brand in der Grazer Innenstadt

Die Grazer Berufsfeuerwehr wurde heute Vormittag zu einem Brand in die Neutorgasse gerufen. Gegen 8.45 Uhr war in einem Gründerzeit-Objekt in der Neutorgasse – welches sich in die Kaiserfeldgasse und dem Joanneumring erstreckt – zu einem Brand im dritten Obergeschoss gekommen. Das Objekt befindet sich derzeit im Umbau.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte griffen die Flammen bereits vom 3. Obergeschoss in das 4. Obergeschoss durch Flammenschlag über geborstene Fenster über. Sämtliche anwesende Mitarbeiter der tätigen Baufirma hatten zu diesem Zeitpunkt bereits das Brandobjekt verlassen. Somit sind keine Personen verletzt worden.

Aufgrund vorhandener Decken bzw. Bodenkonstruktionen in Holzbauweise kam es zusätzlich zu einem Durchbrand nach unten in das zweite Obergeschoss.

Seitens der Berufsfeuerwehr konnte um 10.54 Uhr Brand aus gegeben werden. Aufgrund vorhandener Lagerungen mit hoher Brandlast, welche für den Baustellenbetrieb benötigt wurden, waren umfangreiche Nachlöscharbeiten notwendig.

Einsatzleiter Andreas Schmuck:

Die betroffenen Geschosse konnten wegen akuter Ein- und Absturzgefahr nur teilweise betreten werden. Der Löscheinsatz wurde dadurch erheblich erschwert!

Die Berufsfeuerwehr war mit 8 Fahrzeugen und 31 Mann stundenlang im Einsatz. Auch das Großtanklöschfahrzeug war vor Ort. Ebenso wurde die Freiwillige Feuerwehr Graz für die Unterstützung bei der Brandbekämpfung und für die Nachlöscharbeiten nachalarmiert.

Fotos: BF Graz