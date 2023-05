SRK-Stützpunkt Kalsdorf bei Graz feierlich eröffnet (+Video)

Seit September 2021 sind die Schnellen Reaktionskräfte (SRK) in der Steiermark im Einsatz. Es fehlte nur an einem geeigneten Stützpunkt. Dieser wurde nun in Kalsdorf bei Graz gefunden und ermöglicht den Einheiten auch eine schnelle Erreichbarkeit der Landeshauptstadt. Zahlreiche Ehrengäste fanden sich zur feierlichen Eröffnung am 4. Mai ein.

Die Schnellen Reaktionskräfte (SRK) bestehen aus der Bereitschaftseinheit (BE) und den Schnellen Interventionsgruppen (SIG). Diese wurden als Reaktion auf den terroristischen Anschlag in Wien Anfang November 2020 errichtet.

Ziel der 2021 auch in der Steiermark etablierten SRK ist die Entlastung und Unterstützung der Regeldienstkräfte mittels hoher Interventionsgeschwindigkeit sowie mit besonderer Ausbildung und Ausrüstung – auch im Sinne der Eigensicherung.

Derzeit gehören der Bereitschaftseinheit 58 Polizist:innen und 32 Beamt:innen der Schnellen Interventionsgruppen an. Bereits mit Installation der SRK ergab sich natürlich auch der Bedarf an einer geeigneten Unterkunft bzw. eines Stützpunktes für diese Spezialisten. In einem bestehenden Gebäude in Kalsdorf bei Graz wurden nun insgesamt rund 900 m² an geeigneter Raumfläche, verteilt auf drei Trakte, gefunden.

Die Einsatzstatistiken zeigen:

SIG Einsätze 1. Halbjahr 2022: 153

SIG Einsätze 2. Halbjahr 2022: 105

BE Einsatzanforderungen 1. Halbjahr 2022: 305

BE Einsatzanforderungen 2. Halbjahr 2022: 351

Für das Bundesministerium für Inneres betonte Abteilungsleiter Siegfried Gundel in seiner Ansprache:

Innerhalb eines Jahres konnte die Implementierung der Schnellen Reaktionskräfte erfolgreich abgeschlossen werden, welche nun ihren festen Platz innerhalb der Organisation der Polizei gefunden haben. Hierbei hat die Steiermark eine Vorreiterrolle eingenommen und sich aktiv an der Umsetzung beteiligt.

Als Vertretung des Landeshauptmannes der Steiermark fungierte der Bezirkshauptmann von Graz-Umgebung, Andreas Weitlaner. Auch er betonte, dass Sicherheit heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr sei.

Die Komplexität der Krisen hat zugenommen. Daher spielt eine Dienststelle wie diese, die in der Lage ist, schnell und komplex zu reagieren, eine bedeutende Rolle und stellt eine wertvolle Bereicherung für die Sicherheit in der Steiermark dar.

In Vertretung des Ersten Landeshauptmannstellvertreters richtete die Abgeordnete zum Landtag Steiermark und Vizepräsidentin des Zivilschutzverbandes, Bernadette Kerschler, ihre Grußworte an die Anwesenden:

Es ist ein großer Tag für die Einsatzkräfte, für die Gemeinde Kalsdorf und auch für die steirische Bevölkerung. Diese Dienststelle ist ein weiterer Anker in Sachen Sicherheit.

Auch der stellvertretende Landespolizeidirektor Alexander Gaisch betonte die Wichtigkeit der SRK und gab bekannt, dass – auch im Hinblick auf eine Modernisierung der Polizei – weitere Dienststelleneröffnungen in der Steiermark geplant seien.