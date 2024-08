Gegen 16:15 Uhr befand sich der 11-Jährige am 10. August mit seinem Bruder auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Stainz. Während dieser den Hofbesitzern bei Arbeiten half, spielte der 11-Jährige mit dem Hund. Der Bub dürfte sich vor ihm niedergekniet haben. In weiterer Folge biss der Hund dem Buben ins Gesicht.

Der Hofbesitzer sah den Vorfall, leistete Erste Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte. Der Bub wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 in die Kinderchirurgie des LKH Graz gebracht. Laut Auskunft des Hundehalters dürfte der Hund zum ersten Mal jemanden gebissen haben.

