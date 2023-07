Mit der Polizei bei einer Tasse Kaffee plaudern

Am 25. Juli startet im Rahmen der Initiative GEMEINSAM.SICHER die Aktion „Kaffee mit Polizisten“. Bei einer Tasse Kaffee tauschen sich Polizei und Bevölkerung auf Augenhöhe über Anliegen, Probleme oder auch einfach nur Alltägliches aus. Die ÖBB unterstützen beim Kick-Off auf 28 Bahnhöfen österreichweit.

„Durch‘s Reden kommen d´Leut zam“ heißt es im Volksmund. Genau mit diesem ur-österreichischen Gedanken arbeitet die neueste Aktion der Bürgerbeteiligungs-Initiative GEMEINSAM.SICHER, die „Kaffee mit Polizisten“ heißt. (Anmerkung der Redaktion: Die Initiative nennt sich ursprünglich „Coffee with Cops“.)

Die Idee dahinter ist einen Kaffee mit einer Polizistin oder einem Polizisten aus der Region zu trinken und auf Augenhöhe und in zwangloser Atmosphäre plaudern – über Sicherheit, über Probleme oder auch über ganz Alltägliches.

Das Ziel sei der direkte Kontakt mit der Bevölkerung, Probleme und Fragen erkennen und lösen, Hemmschwellen abbauen, Beziehungen aufbauen und vertiefen, das Sicherheitsgefühl abfragen und verbessern sowie den Menschen hinter der Uniform kennenlernen.

Der Startschuss findet am 25. Juli mit den ÖBB statt. In der Steiermark werden dabei von 15 bis 18 Uhr Bedienstete von GEMEINSAM.SICHER und den ÖBB auf den Bahnhöfen Leoben, Kalsdorf und Leibnitz direkt vor Ort alle auf einen Kaffee einladen, die an Sicherheit und an einem Austausch auf Augenhöhe interessiert sind. Im Gegenzug wird nichts verlangt, außer ein ungezwungenes Gespräch.