In Obergroßau im Bezirk Weiz soll ein 42-jähriger Mann am Samstagnachmittag, 20. Juni 2026, seine 41-jährige Partnerin und deren 14-jährigen Sohn mit einem Messer verletzt haben. Anschließend dürfte er sich selbst schwere Verletzungen zugefügt haben.

Gegen 16:40 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, wonach ein Mann mehrere Personen mit einem Messer attackieren soll. Daraufhin wurde ein Großeinsatz mit zahlreichen Polizeistreifen ausgelöst.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt die 16-jährige Tochter der 41-Jährigen Passanten an und berichtete, dass ihr Stiefvater ihre Mutter und ihren Bruder angreife. Die Jugendliche blieb unverletzt. Zeugen beobachteten daraufhin, wie ein Mann auf der Terrasse beziehungsweise im Hof eines Einfamilienhauses offenbar tatsächlich mit einem Messer auf eine Frau und einen Jugendlichen einstach, und alarmierten umgehend die Polizei.

Die 41-Jährige und ihr 14-jähriger Sohn konnten noch selbstständig aus dem Haus flüchten. Zeugen leisteten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe.

Da zunächst unklar war, ob sich der Tatverdächtige noch im Gebäude aufhielt, durchsuchten Beamte der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) das Haus. Dabei fanden sie den 42-Jährigen in einem Zimmer mit lebensbedrohlichen Verletzungen vor. Nach derzeitigem Stand dürfte er sich diese selbst zugefügt haben. Die Polizisten leisteten sofort Erste Hilfe.

Die Frau erlitt schwere Stich- und Schnittverletzungen, ihr Sohn wurde leicht verletzt. Beide befinden sich laut Polizei außer Lebensgefahr. Der Tatverdächtige sowie die beiden Opfer wurden in Krankenhäuser gebracht.

Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen übernommen. Zum Motiv liegen derzeit noch keine Informationen vor.