Fly Out Alouette III mit Tag der offenen Tür am Fliegerhorst

Heute verabschiedet Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gemeinsam mit dem Landeshauptmann Christopher Drexler in Aigen im Ennstal im Rahmen eines Festaktes den langgedienten Mehrzweckhubschrauber Alouette III aus der Flotte des Österreichischen Bundesheeres.

Der 1968 im Österreichischen Bundesheer in Dienst gestellte Mehrzweckhubschrauber Aérospatiale SA-319 Alouette III (französisch für Lärche) wird durch den neu beschafften Mehrzweckhubschraubers Leonardo AW169 abgelöst. Der Flugbetrieb mit Alouette III wird mit Ende des 1. Halbjahres 2024 vollständig eingestellt. Der operationelle Flugbetrieb endete mit 31. Dezember 2023. Aus diesem Anlass richtet das Kommando Luftunterstützung zusammen mit der Mehrzweckhubschrauberstaffel in Aigen im Ennstal eine militärische Feier zum „FLY OUT” der Alouette III aus.

Hier Videos vom Fly-Out:

Letzter Überflug der Alouette3; nach 57 Jahren und knapp 200.000 Flugstunden. #Bundesheer pic.twitter.com/Jyn381FXwQ — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) May 24, 2024

Eine Ära endet, eine neue beginnt! Leistungsstark, zuverlässig und vielseitig verwendbar – das sind Eigenschaften, die in den vergangenen Jahrzehnten mit unserer Alouette III verbunden waren und diese auch innerhalb der Fliegertruppe als auch in der Öffentlichkeit prägten. Unzählige Einsätze, vielfach im hochalpinen Gelände, zur Rettung von Menschenleben, aber auch Einsätze nach Unwetterkatastrophen wie Hochwassern oder Waldbränden, zeichneten das Einsatzspektrum dieses Hubschraubers aus. Mit unseren neu beschafften Mehrzweckhubschrauber Leonardo AW169 beginnt nun eine neue, zukunftsträchtige Ära in der Militärfliegerei! Ich bedanke mich bei allen Piloten, Technikern und allen, die an der Erfolgsgeschichte unserer Alouette während der vergangenen Jahrzehnte beteiligt waren, herzlich für ihren Einsatz.

so Verteidigungsministerin Claudia Tanner und Landeshauptmann Christopher Drexler:

Die Alouette III ist der Steiermark in den letzten Jahrzehnten ans Herz gewachsen. In dieser Zeit gehörte sie im Ennstal einfach zum natürlichen Vorkommen von Himmelsbewohnern dazu und war für viele Steirerinnen und Steirer ein sicht- und hörbares Zeichen von Sicherheit. Auch wenn es heute ein Abschied ist, überwiegt die Freude, dass nach der Typenentscheidung für den Leonardo AW 169 der Stützpunkt Aigen nicht nur erhalten bleibt, sondern insgesamt eine Aufwertung erfährt. Damit ist und bleibt das Bundesheer und Garnison Aigen ein wichtiger Arbeitgeber im Ennstal. Mit dem neuen Hubschrauber werden etwa 200 zusätzliche Arbeitsplätze für die Werft geschaffen und insgesamt 40 Millionen in die Infrastruktur und damit in unsere Steiermark investiert.

Die Alouette III stand beim Österreichischen Bundesheer von 1967 bis 2024 im Einsatz. Insgesamt wurden vom französischen Hersteller Sud Aviation/Aérospatiale 24 Stück dieses Mehrzweckhubschraubers beschafft. Mit einer Leistung von 570 PS, einer Reichweite von 400 km, einem Maximalabfluggewicht von 2 200 kg und einer Geschwindigkeit von 210 km/h, bildete die Alouette III in ihrer 57- jährigen Einsatzdauer das Rückgrat der militärischen „Gebirgsfliegerei“. Im militärischen Einsatzspektrum bewährte sich die Alouette sowohl im Inlands- als auch im Auslandseinsatz, sei es als Verbindungs- und Aufklärungshubschrauber im Sicherungseinsatz 1991 an der österreichischen Südgrenze- oder im jahrelangen Auslandseinsatz im Rahmen von EUFOR/ALTHEA in Bosnien und Herzegowina.

Fly Out Alouette III Programm