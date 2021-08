Warum tritt Grazer Vizebürgermeister Eustacchio erst vor den Wahlen für maßvolle Stadteinwicklung ein?

Ende Juli erreichte uns eine Aussendung der FPÖ Graz, in der eine „unzusammenhängende Grazer Stadtentwicklungspolitik“ vom Grazer Vizebürgermeister Mario Eustacchio kritisiert wurde: Der Mensch und die Familie müssten bei der Stadtentwicklung im Vordergrund stehen. Es brauche ein ganzheitliches Denken. Für das ganze Grazer Stadtgebiet wichtige Orte, wie beispielsweise die Frischluftschneise in Mariatrost, müssten zum Schutz der Grazer Luftqualität bewahrt werden.

Der Bereich der Stadtentwicklung stellt die Politik hinsichtlich des Wachstums unserer Stadt vor komplexe Aufgaben. Die FPÖ Graz spricht sich hier für eine maßvolle Nachverdichtung entlang von siedlungspolitischen Vorrangzonen aus. Hauptaugenmerk wird auf einen verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Grund und Boden gelegt. Nicht die uferlose Maximierung von Wohnflächen, sondern die

Forcierung von bedarfsgerechtem Wohnbau ist uns ein Anliegen. Der Mensch und die Familie stehen im Vordergrund unseres Handelns! Der Wohnbau darf nicht zum Spekulationsobjekt von Immobilien-Fonds verkommen. Gerade in Zeiten von Corona wurde uns allen bewusst, wie entscheidend es für das Wohlbefinden der Bürger ist, im urbanen Bereich eine Vielzahl an Naherholungsräumen vorzufinden. Diese gilt es weiter zu erhalten und durch konsequente Bevorratung von Flächen auch in Zukunft sicherzustellen. Hinsichtlich der nicht vorausschauenden Stadtentwicklung von einzelnen Siedlungsgebieten braucht es dort einen partiellen Baustopp! Dadurch soll das Bauaufkommen befristet ausgesetzt werden. Dies soll in unmittelbarer Abfolge mit Anpassungen des Stadtentwicklungskonzeptes einhergehen (…)

so Mario Eustacchio.

Wahlen stehen an

Für uns eine interessante Wendung. Die letzten Jahre haben wir diese medienwirksamen Töne von Eustacchio als Vizebürgermeister der Stadt Graz nicht vernommen, obwohl das Thema Verbauung vielen Bürger:innen am Herzen liegt. Aber es stehen auch Wahlen in Graz an …

Wir wollten deshalb von Mario Eustacchio, politisch zuständig für die Bau- und Anlagenbehörde, aber auch Amt für Wohnungsangelegenheiten, wissen:

Warum tritt der Vizebürgermeister erst jetzt dafür ein und nicht bereits seit Jahren, genauer gesagt seit Beginn der aktuellen Stadtregierung?

Antwort auf unsere Frage an den Vizebürgermeister erhielten wir nicht von Eustacchio, sondern von Hedwig Staller, Stadtparteigeschäftsführerin der FPÖ Graz: