Im Rahmen der Kampagne „Summer in the City“ gilt vom 17. Juli – 11. September an allen Samstagen im Sommer gratis Fahrt mit den Öffis.

Öffi-Freifahrt im Sommer an Samstagen

GrazerIinnen sowie Besucher:innen der Stadt können sich im Sommer 2021 über ein besonderes Angebot im Rahmen der Kampagne „Summer in the City“ freuen: An allen Samstagen zwischen 17. Juli und 11. September 2021 gilt kostenlose Fahrt auf den städtischen Öffi-Linien in der Zone 101, inklusive der Schloßbergbahn.

Den Sommer in Graz genießen

Das ist die zentrale Botschaft der städtischen Kampagne „Summer in the City“, die die Stadt Graz und die Holding Graz auch heuer wieder umsetzen. Im Mittelpunkt stehen die Attraktionen der steirischen Landeshauptstadt und die vielfältigen Kulinarik-, Kultur-, Freizeit– und Shoppingangebote sowie die urbanen Naherholungsmöglichkeiten in Graz.

Zur Unterstützung der Innenstadtwirtschaft sind darüber hinaus in Kooperation mit den Innenstadthändlern einige Aktionen geplant. In diesem Sommer wird es auch wieder Attraktionen unmittelbar am Hauptplatz wie etwa die Sandskulpturen geben.

Gezielte Out-of-Home-, PR- und Social-Media-Maßnahmen, Radiospots, Blogger-Kooperationen, Promotion-Aktionen in den Grazer Freibädern und Gewinnspiele sollen die Kommunikationsmaßnahmen abrunden, die die Grazer Angebote allen zugänglich machen sollen.

Der Sommer ist auch heuer wieder die Grazer Jahreszeit zum Stadterleben. Graz bietet alles, was es für einen erholsamen Urlaub braucht. Von Kulinarik und herzhafter Küche über Erholung in den Parks und Freizeitanlagen bis hin zu Kunst-, Kultur- und Shoppingerlebnissen ist alles dabei. Mit der Sommer-Freifahrt an den Samstagen wollen wir alle dazu einladen, gratis mit den Öffis ihre Stadt zu erkunden.

so Bürgermeister Siegfried Nagl. Die Vorzüge des Graz-Urlaubs unterstreicht auch Vizebürgermeister Mario Eustacchio:

Im Sommer erwacht unsere Stadt, nach langen Einschränkungen, endlich wieder zum Leben! Insbesondere die Bauernmärkte sprühen wieder voll Leben. Ich darf alle Bewohner unserer schönen Heimatstadt einladen: Entdecken wir gemeinsam unsere wunderschönen öffentlichen Plätze und verbringen wir den Sommer in unserer Stadt!

Foto: Symbolbild