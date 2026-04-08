Neue Steiermark-Lok der ÖBB vorgestellt

Die ÖBB und Steiermark Tourismus haben heute in Wien eine neu gestaltete Taurus-Lokomotive präsentiert. Die rund 8.700 PS starke Lok trägt den Schriftzug „Deine Fahrt ins Grüne“ sowie das bekannte Steiermark-Herz.

Mit ihrem auffälligen Design soll die Lok künftig als Werbeträger für die Steiermark im Einsatz sein. Gleichzeitig markierte die Präsentation den Auftakt für den Steiermark-Frühling am Wiener Rathausplatz.

Werbeträger für Tourismus und Region

Die Lokomotive macht die Marke „Grünes Herz Österreichs“ auf der Schiene sichtbar. Sie steht damit symbolisch für Natur, Kulinarik und touristische Angebote der Steiermark.

Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner betonte die Bedeutung der Anreise für den Tourismus:

Leistungsfähige Bahnverbindungen sind ein zentraler Hebel für Wettbewerbsfähigkeit, Sichtbarkeit und Wertschöpfung: Sie bringen Regionen näher zusammen, stärken den Tourismus und machen Österreich wie auch die Steiermark international noch sichtbarer. Denn der Tourismus der Zukunft entscheidet sich nicht nur am Urlaubsort, sondern schon bei der Anreise.

Auch die steirische Verkehrslandesrätin Claudia Holzer verwies auf Verbesserungen im Bahnangebot:

Die Investitionen in die Schiene verbessern die Erreichbarkeit der Steiermark spürbar und nachhaltig – für die Bevölkerung ebenso wie für unsere Gäste.

Bahn als Teil des Reiseerlebnisses

Die ÖBB sehen die Bahn zunehmend als Bestandteil des Urlaubserlebnisses. CEO Andreas Matthä erklärte: „Diese Lokomotive steht sinnbildlich für die neue Stärke der Steiermark auf der Schiene: bessere Verbindungen, kürzere Reisezeiten und eine moderne Infrastruktur.“

Auch Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin der Österreich Werbung, hob hervor, dass die Anreise für viele Gäste bereits Teil des Urlaubs ist: „Für unsere internationalen Gäste beginnt der Urlaub nicht erst am Ziel, sondern schon auf dem Weg dorthin.“

Investitionen in die Bahninfrastruktur

Die Präsentation der Lok steht im Zusammenhang mit laufenden Investitionen in der Steiermark. Die ÖBB planen im Jahr 2026 rund 552 Millionen Euro für den Ausbau der Infrastruktur ein.

Die Mittel fließen unter anderem in:

moderne und barrierefreie Bahnhöfe

die Elektrifizierung weiterer Strecken

den Ausbau bestehender Verbindungen

Damit wollen die ÖBB die Erreichbarkeit verbessern, Reisezeiten verkürzen und das Angebot im Bahnverkehr ausbauen.

Fokus auf nachhaltige Mobilität

Mit den Investitionen verfolgen die ÖBB das Ziel, mehr Menschen für die Bahn zu gewinnen. Gleichzeitig soll der Tourismus profitieren, da eine bessere Anbindung die Regionen leichter erreichbar macht.

Steiermark Tourismus Geschäftsführer Michael Feiertag sieht in der Lok ein sichtbares Zeichen für diese Entwicklung: „Die Lok ist mehr als ein Blickfang. Sie ist ein rollender Botschafter für die Steiermark und ein klares Bekenntnis zur klimafreundlichen Anreise.“