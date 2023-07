Mit den neuen 173 bargeldlosen Fahrscheinautomaten in den Bussen der Graz Linien können Fahrgäste ausschließlich bargeldlos ihre Tickets nun über eigene Automaten kaufen. Für die neuen Fahrscheinautomaten haben Land Steiermark und Verkehrsverbund Steiermark rund 350.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Der Ticketkauf wird in vier Sprachen angeboten.

Gekaufte Tickets (Zone 101: Stundenkarte (Vollpreis, ~50% ermäßigt, ~38% ermäßigt sowie 24h Karte (Vollpreis, ~50% ermäßigt, ~38% ermäßigt) sind bereits entwertet und fallen in den Ausgabeschacht. 👉 Preise ansehen

Die Einbauposition der Fahrscheinautomaten ermöglicht einen barrierefreien Zugang. So befinden sich die wesentlichen Elemente des Fahrscheinautomaten (Display, Ticket-Ausgabeschacht und Kartenleser) im Bereich zwischen 70-120cm befinden. Die Geräte ermöglichen außerdem eine Anpassung der Schriftgröße sowie der Kontraste.

Am vorletzten Juniwochenende am Samstag wurden bereits rund 600 Fahrkarten im Bus gekauft, was rund 30 Prozent der Ticketkäufe via App (2.000 Stück) am Vergleichssamstag entspricht. Technisch funktionieren die Geräte laut Graz Linien abgesehen von „eingefrorenen Screens“ und nicht bedruckten Tickets weitgehend reibungslos.

Bargeldloses Zahlen beim Fahr­schein­au­to­ma­ten im Bus

Seitens der Graz Linien habe man sich bewusst für Geräte entschieden, die ausschließlich bargeldloses Zahlen ermöglichen. Fahrscheinautomaten mit Bargeld-Funktion seien größer und schwerer und hätten in den Bussen im einzigen Fahrgastbereich für Rollstühle und Kinderwägen platziert werden müssen. Der nun eingebaute Automat erfüllt den gleichen Zweck, stellt jedoch keine Blockade für diesen Fahrgastbereich dar. Des Weiteren vereinfache das kontakt- und bargeldlose Bezahlen den Kaufprozess und die Wartezeit bis zum Ticketkauf verkürze sich. Ebenso wären bargeldlose Systeme weniger fehleranfällig und biete den Kund:innen eine bessere Verfügbarkeit.

Ein unkomplizierter Fahrscheinkauf direkt in den Bussen bedeutet mehr Komfort für unsere Fahrgäste. Mit diesem Service leisten wir einen weiteren Beitrag zur Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs in der Steiermark“

so Verkehrsreferent LH-Stv. Anton Lang.

Wir erwarten eine erhöhte Pünktlichkeit aufgrund der wegfallenden Wartezeiten beim Einsteigen, was für einen stabileren Fahrplan sorgt. Darüber hinaus erhöht sich die Sicherheit im Fahrdienst, da möglichen Übergriffe auf das Fahrpersonal im Zuge des Fahrscheinverkaufs jede Grundlage genommen wird. Für das Personal fällt auch die Abrechnung bei Dienstschluss weg. Wirtschaftlich betrachtet ersparen wir uns die Reinvestitionen in die Fahrscheindrucker und zusätzlich Aufwandskosten für Wartung und Cash-Handling.

so Holding Graz-Vorstand Mark Perz.

Achtung: In Bussen, die von anderen Unternehmen im Auftrag der Graz Linien befahren werden, ist der Ticketkauf im Fahrzeug nur beim Fahrpersonal möglich. Es gibt dort keine Automaten.

Foto © Holding Graz/Watzinger