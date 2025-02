Busfahrer-Streik am 20. Februar – Welche Buslinien in Graz betroffen sind

Am Donnerstag, den 20. Februar 2025, kommt es in den frühen Morgenstunden zu einem Warnstreik der Buslenker:innen privater Autobusunternehmen in ganz Österreich. Zwischen 4 und 6 Uhr werden zahlreiche Buslinien den Betrieb einstellen, was auch in Graz zu Einschränkungen führt.

Auswirkungen auf den Busverkehr in Graz

Fahrgäste der Graz Linien müssen sich auf eine spätere Betriebsaufnahme einstellen. Die Buslinien 30, 61 sowie 68/69 starten ihren Betrieb erst gegen 6:30 Uhr. Besonders betroffen ist zudem die Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH (GKB), deren Buslinien während der Streikzeiten komplett stillstehen. Der Bahnverkehr bleibt hingegen unbeeinträchtigt, sodass Regionalzüge der GKB planmäßig verkehren.

Hintergründe des Streiks

Der Warnstreik ist das Ergebnis stockender Kollektivvertragsverhandlungen für die 12.000 Beschäftigten privater Autobusbetriebe. Die bisherigen Angebote der Arbeitgeber enthalten laut der Gewerkschaft vida nur minimale Verbesserungen, während gleichzeitig bestehende Arbeitsbedingungen massiv verschlechtert werden könnten.

Die Gewerkschaft fordert unter anderem:

Faire Lohnerhöhungen, die zumindest die Inflation ausgleichen

Verbesserte Arbeitsbedingungen mit kürzeren Diensten und längeren Ruhezeiten

Eine Ausweitung der Nachtzulage über die aktuelle Zeitspanne von 0 bis 5 Uhr hinaus

Eine Einführung einer Sonntagszulage

Laut der Gewerkschaft vida setzen Arbeitgeber stattdessen auf Arbeitskräfte mit Rot-Weiß-Rot-Karten aus Nicht-EU-Staaten, anstatt den Beruf durch bessere Bedingungen attraktiver zu machen.

Fahrgäste sind daher angehalten, sich am Streiktag frühzeitig über alternative Verkehrsmittel oder geänderte Fahrpläne zu informieren.