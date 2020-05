Am 10. Mai ist Muttertag: Die beliebtesten Muttertagsgeschenke

Viele ÖsterreicherInnen wollen den Muttertag, der heuer am 10. Mai gefeiert wird, auch in diesem Jahr dazu nutzen, um Danke zu sagen und den Anlass mit der einen oder anderen Aufmerksamkeit zu etwas Besonderem zu machen: Mehr als die Hälfte der ab 15-Jährigen planen zum Muttertag etwas zu verschenken und damit trotz Corona ein Zeichen der Verbundenheit setzen. Der Handel hofft auf viele Schenker.

Beschenkt bzw. bekocht werden neben Müttern oft auch Schwiegermütter, Partnerinnen und Omas.

Besondere Bedeutung könnte heuer Selbstgemachtes zukommen: Viele der von der WKO im Vorfeld des Muttertages 2020 Befragten, wollen ihre Mütter auch mit Selbstgebackenem, Selbstgekochtem und/oder Selbstgebasteltem beschenken. Davon erhoffen sich insbesondere Lebensmittel- sowie Papierwarenfachhandel Umsätze.

Besonders wichtig ist das Muttertagsgeschäft für den Lebensmittelhandel, die Parfümerien und Drogerien, den Schmuckhandel und den Blumenfachhandel. Für diese Branche gehört der Muttertag nämlich neben dem Valentinstag zu den umsatzstärksten Tagen des Jahres.

Der österreichische Handel freut sich auf seine Kundinnen und Kunden, die jetzt wieder in alle Geschäfte kommen und in den Webshops online einkaufen können. Nicht nur zum Muttertag bietet der Handel im ganzen Land ein breites Warenangebot, individuelle Beratung und die Möglichkeit, die Waren in den Geschäften anzugreifen und anzuprobieren – und all das auch last Minute. Der stationäre Handel mit seinen rund 38.000 Ladengeschäften in ganz Österreich hofft auf schenkfreudige Konsumenten und darauf, die Muttertagsumsätze des Vorjahres trotz Krise zu halten. Einkaufen in heimischen Geschäften hilft, Arbeitsplätze in Österreich zu erhalten. Und es kommt der Sehnsucht von uns Menschen nach mehr Normalität entgegen.