Wegen Navi: Als Geisterfahrer im Plabutschtunnel unterwegs

plEin 42-jähriger, in Deutschland lebende Kosovare, lenkte am 6. Jänner gegen 22:40 Uhr bei eher geringem Verkehr seinen Pkw auf der A9 von Spielfeld kommend in Fahrtrichtung Linz. Kurz nach der Einfahrt in den Plabutschtunnel forderte das Navi den Mann zum Wenden auf. In einer Pannenbucht hielt der 42-Jährige an und wendete in der Folge seinen PKW. Er befuhr den Tunnel etwa 1600 Meter am zweiten Fahrstreifen in entgegengesetzter Richtung.

Aufgrund des Geisterfahrers wurde der Tunnel in Fahrtrichtung Linz von der Tunnelwarte gesperrt und der Verkehr über das Stadtgebiet umgeleitet. Als der Fahrzeuglenker seinen Fehler bemerkte, drehte er abermals im Tunnel um und fuhr in richtiger Richtung weiter. Der Mann wurde noch im Tunnel von der Streife der API Graz West angehalten und kontrolliert.

Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ, der 42-Jährige wird angezeigt werden.