Ukrainer nach Verfolgungsfahrt auf der A9 von slowenischer Polizei in Graz gestoppt

Die Landesleitzentrale der steirischen Polizei wurde heute gegen 3 Uhr 30 Uhr verständigt, dass slowenische Polizeistreifen einen mutmaßlichen Tankbetrüger und Autodieb über den Grenzübergang Spielfeld nach Österreich verfolgen würden. Aufgrund internationaler Abkommen ist das wechselseitig rechtlich möglich.

Polizeistreifen der Autobahnpolizei bezogen daraufhin strategische Standorte und konnten einen roten Pkw wahrnehmen, der unbeleuchtet und ohne Kennzeichen mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Graz fuhr. Verfolgt wurde der Pkw von fünf slowenischen Polizeifahrzeugen.

Beim Verteilerkreis Webling fuhr der zunächst Unbekannte in Richtung Osten, kam jedoch aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit über den dortigen Grünstreifen und fuhr mit beschädigten Reifen auf der Gegenfahrbahn in Richtung Puntigam.

Unmittelbar vor der Einfahrt zum Einkaufszentrum Center West hielt er seinen Pkw an und flüchtete zu Fuß. Der 43-Jährige wurde von den slowenischen Polizeikräften gestellt und in der Folge von österreichischen Polizisten festgenommen. Ermittlungen ergaben, dass der Ukrainer einen Tankbetrug auf slowenischem Hoheitsgebiet beging und anschließend von der Polizei flüchtete. Die Ermittlungen bezüglich des Autodiebstahles sind derzeit noch am Laufen.

Da sich der 43-Jährige illegal in Österreich aufhält, wurde der Mann in die Polizeiinspektion Graz-Paulustor zur fremdenpolizeilichen Bearbeitung gebracht. Der Pkw wurde vorläufig sichergestellt.