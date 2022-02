Ukraine-Krise: Wie sicher ist die Gasversorgung in Graz?

Durch die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine-Krise fragten wir die Energie Graz: Wie sicher ist die Gasversorgung in Graz? Betreibt das Unternehmen eigene Erdgasspeicher?

Das Grazer Erdgasnetz ist an das Netz der Energienetze Steiermark angebunden. Dieses wiederum ist in das österreichische und in weiterer Folge in das europäische Erdgassystem eingebunden.

Versorgungssicherheit durch österreichischen Erdgasspeicherstätten

Diese weitreichende Infrastruktur ermögliche es laut Hannes Linder, Leiter der Energie Graz Kommunikation, die Gasflüsse länderübergreifend zu steuern und bei Bedarf umzuleiten und somit auch in einer kritischen Situation, wie aktuell in der Ukraine, eine relativ hohe Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Zusätzlich ist es auch möglich, Erdgas aus den österreichischen Erdgasspeicherstätten zu entnehmen und dieses in das Erdgassystem einzuspeisen. Aufgrund der geologischen Voraussetzungen gibt es in Österreich ausschließlich Porenspeicher, die sich aufgrund ihres umfangreichen Speichervolumens vor allem zur Abdeckung saisonaler Bedarfsschwankungen, im Gegensatz zu Kavernenspeicher zur Spitzenabdeckung, eignen.

Auf der Website der Gas Storage Europe (GSE) sind die Speicherfüllstände, sowie die Speichervolumina und die Einspeicher- und Ausspeicherraten der europäischen Speicher zu finden. Die Energie Graz selbst betreibt aber keinen Speicher.

Bei Lieferengpässen müssen Energiemengen gedrosselt werden

Sollte es dennoch zu Lieferengpässen kommen, wird es im Bereich der Industrie behördliche Aufforderungen geben, die Energiemengen zu drosseln, um eine bedarfsorientierte Energieverfügbarkeit sicherzustellen.

Diese Energielenkungsmaßnahmen werden durch das Energielenkungsgesetz und die Energielenkungsverordnung geregelt und sollen eine durchgehende Versorgung mit Erdgas sicherstellen.

Die Vorbereitung und Koordinierung von Energielenkungsmaßnahmen im Krisenfall erfolgt durch die E-Control. Die operative Durchführung der Maßnahmen obliegt, unter Einbindung der relevanten Marktteilnehmer, den Regelzonenführern.

Privathaushalte im Krisenfall von Energielenkungsmaßnahmen nicht betroffen

Heizgaskund:innen bzw. Privathaushalte sind sogenannte „geschützte Kund:innen“ und werden laut Energie Graz von diesen Maßnahmen nicht betroffen sein.

Rund 20% des Erdgases in Österreich wird an Heizgaskund:innen zur Erzeugung von Raumwärme abgegeben. Das sind in etwa 900.000 Haushalte. Der überwiegende Teil des Erdgases jedoch wird von Industrie und Gewerbe genutzt.

