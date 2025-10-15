Ein rasanter Vorfall sorgte am Dienstagabend im Bezirk Lend für Aufsehen: Ein erst 15-jähriger E-Scooter-Fahrer ignorierte eine Polizeikontrolle, lieferte sich eine gefährliche Verfolgungsjagd und brachte dabei mehrere Menschen in Gefahr.

Gegen 18:40 Uhr bemerkten Beamte in der Annenstraße einen Jugendlichen, der mit seinem E-Scooter ein Polizeifahrzeug überholte. Die Polizisten schalteten sofort Blaulicht ein und gaben ihm eindeutige Anhaltezeichen. Doch anstatt stehenzubleiben, beschleunigte der 15-Jährige weiter und flüchtete Richtung Hauptbahnhof.

Auf Höhe der Annenstraße 30 wurde die Situation brenzlig: Der Jugendliche wich auf den Gehsteig aus und raste mit geschätzten 60 bis 70 km/h mitten durch eine Menschenmenge. Passanten mussten zur Seite springen, um nicht erfasst zu werden. Trotz wiederholter Aufforderungen blieb der Lenker uneinsichtig und setzte seine waghalsige Fahrt fort.

Schließlich endete die Flucht in der Niesenbergergasse, wo der Jugendliche seinen Scooter zurückließ und zu Fuß weiterlief. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und stellten ihn im Bereich der Prankergasse 28. Der 15-Jährige behauptete, bei der Anhaltung verletzt worden zu sein, und wurde vorsorglich in die Kinderklinik des LKH Graz gebracht.

Gegen den Jugendlichen laufen nun Ermittlungen wegen mehrerer Delikte. Die Polizei Graz bittet Zeugen und mögliche gefährdete Passanten, sich zu melden.

Die Polizeiinspektion Karlauerstraße (Tel. Nr.: 059 133/6585) sucht nun nach Zeugen der Verfolgungsfahrt sowie Personen, die möglicherweise durch das Fahrverhalten des Lenkers gefährdet oder geschädigt wurden.